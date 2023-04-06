Алексеева (Москвина) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения08.05.1803
Дата смерти12.01.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
1821
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сапожникова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Беклемишева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алексеев Семён Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1831
Дочь: Кисловская Анна Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Якунчикова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
15.05.1836
Сын: Алексеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Костомарова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Смерть
12.01.1850