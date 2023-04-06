Алексеева (Москвина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Москвина) Елизавета Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.05.1803

Дата смерти

12.01.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1820

Муж: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1821

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сапожникова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Беклемишева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексеев Семён Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1831

Дочь: Кисловская Анна Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Якунчикова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1836

Сын: Алексеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Костомарова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Смерть
12.01.1850
Москва, город федерального значения Москва
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