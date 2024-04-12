Сапожникова (Алексеева) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Алексеева) Вера Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1823

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Алексеев Владимир Семенович

Мать: Алексеева Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Сапожников Григорий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сапожников Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Сапожников Григорий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Сапожников Григорий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сапожников Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Сапожников Григорий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Смерть
1877
Москва, город федерального значения Москва
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