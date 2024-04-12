Сапожникова (Алексеева) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сапожников Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Сапожников Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мамонтова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Сапожников Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сапожников Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Сапожников Григорий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Смерть
1877