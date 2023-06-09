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Сапожников Владимир Григорьевич
Сапожников Владимир Григорьевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1845
Дата смерти
1916
Пол
Мужской
Отец
Сапожников Григорий Григорьевич
1810 г.р.
Мать
Сапожникова (Алексеева) Вера Владимировна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Сапожников Григорий Григорьевич
Мать:
Сапожникова Вера Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1916
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