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Сапожников Владимир Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1845

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Сапожников Григорий Григорьевич

Мать: Сапожникова Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1916