Сапожников Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сапожников Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мамонтова Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сапожников Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Вера Владимировна
Смерть
1847