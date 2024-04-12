Сапожников Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Григорий Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1810

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Сапожникова Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сапожников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сапожников Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1847
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