Сапожников Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Александр Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1842

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сапожников Григорий Григорьевич

Мать: Сапожникова Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1877
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