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Сапожников Александр Григорьевич
Сапожников Александр Григорьевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1842
Дата смерти
1877
Пол
Мужской
Отец
Сапожников Григорий Григорьевич
1810 г.р.
Мать
Сапожникова (Алексеева) Вера Владимировна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Сапожников Григорий Григорьевич
Мать:
Сапожникова Вера Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1877
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