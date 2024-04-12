Четвериков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Сергей Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1850

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Четверикова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Четвериков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1880

Сын: Четвериков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1885

Сын: Четвериков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1929
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