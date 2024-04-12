Четвериков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Четвериков Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1880
Сын: Четвериков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Четвериков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Четверикова Мария Александровна
Смерть
1929