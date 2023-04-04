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(Бостанжогло) Мария Михайловна
(Бостанжогло) Мария Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бостанжогло Михаил Иванович
1789 г.р.
Мать
Бостанжогло (Милиоти) Елена (Йогарда) Яковлевна
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бостанжогло Михаил Иванович
Мать:
Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна
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