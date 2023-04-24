Бостанжогло (Алексеева) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти23.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бостанжогло Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бостанжогло Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Актриса
Смерть
23.03.1941