Бостанжогло (Алексеева) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостанжогло (Алексеева) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1871

Дата смерти

23.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1886

Сын: Бостанжогло Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бостанжогло Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Очкин Алексей Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Корганов Иосиф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корганов Иосиф Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Струве Георгий Густавович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струве Георгий Густавович

Развод
Неизвестно

Муж: Бостанжогло Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бостанжогло Василий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Актриса
Смерть
23.03.1941
Москва, город федерального значения Москва
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