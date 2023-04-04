Борисовский Вадим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1900
Дата смерти02.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Известный альтист, игравший в квартете имени Бетховена, создатель русской школы альтистов
Смерть
02.06.1972
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва