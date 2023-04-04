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Борисовский Вадим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1900

Дата смерти

02.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1900

Отец: Бостанжогло Василий Николаевич

Мать: Бостанжогло Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Известный альтист, игравший в квартете имени Бетховена, создатель русской школы альтистов
Смерть
02.06.1972
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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