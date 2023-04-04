Яковлева (Варлей) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева (Варлей) Мария

Яковлева (Варлей) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

22.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бостанжогло Мария Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Абрамович

Рождение ребёнка
05.04.1841

Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий Абрамович

Работа или профессия
Неизвестно
актриса французской труппы Михайловского театра
Смерть
22.07.1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close