Яковлев Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бостанжогло Мария Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Мария
Рождение ребёнка
05.04.1841
Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Мария
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Яковлева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Мария
Работа или профессия
Неизвестно
1 гил. купец ( привез александрийский столб в Питер 1-й утонул на барже, владельцем каменоломни в финляндии и камнерезных мастерских)
Смерть
1848