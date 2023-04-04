Яковлев Василий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бостанжогло Мария Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Мария

Рождение ребёнка
05.04.1841

Дочь: Алексеева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Александра Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Яковлева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Мария

Работа или профессия
Неизвестно
1 гил. купец ( привез александрийский столб в Питер 1-й утонул на барже, владельцем каменоломни в финляндии и камнерезных мастерских)
Смерть
1848
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