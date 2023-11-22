Кейн Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кейн Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Kane Michael

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Кейн Роман Игнатьевич

Мать ребёнка: Julia

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Francesca

Мать ребёнка: Julia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kane Viktor

Мать ребёнка: Julia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kane Joseph

Мать ребёнка: Julia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kane Konstantin

Мать ребёнка: Julia

Смерть
Неизвестно
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