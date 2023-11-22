Кейн Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Kane Michael
Рождение ребёнка
23.02.1906
Мать ребёнка: Julia
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kane Viktor
Мать ребёнка: Julia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kane Joseph
Мать ребёнка: Julia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kane Konstantin
Мать ребёнка: Julia
Смерть
Неизвестно