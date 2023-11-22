Kane Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kane Michael

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1853

Дочь: Франтишка

Мать ребёнка: Marianna

Рождение ребёнка
01.05.1856

Дочь: Марьяна

Мать ребёнка: Marianna

Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Кейна Казимир

Мать ребёнка: Marianna

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1860

Дочь: Каролина

Мать ребёнка: Marianna

Иказнь
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Kieyna Адам

Мать ребёнка: Marianna

Рождение ребёнка
02.04.1864

Сын: Кейна Ян

Мать ребёнка: Marianna

Богино
Рождение ребёнка
04.03.1867

Дочь: Ольшевская/ольсинская Паулина

Мать ребёнка: Marianna

Богино
Рождение ребёнка
20.11.1869

Дочь: Szleszyńska Юзефа

Мать ребёнка: Marianna

Опса
Рождение ребёнка
1872

Сын: Kane Ignatiy

Мать ребёнка: Marianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилло Агнешка

Мать ребёнка: Marianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кейна Яков

Мать ребёнка: Marianna

Смерть
Неизвестно
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