Kane Michael
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1858
Сын: Кейна Казимир
Мать ребёнка: Marianna
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1862
Сын: Kieyna Адам
Мать ребёнка: Marianna
Рождение ребёнка
04.03.1867
Дочь: Ольшевская/ольсинская Паулина
Мать ребёнка: Marianna
Богино
Рождение ребёнка
20.11.1869
Дочь: Szleszyńska Юзефа
Мать ребёнка: Marianna
Опса
Рождение ребёнка
1872
Сын: Kane Ignatiy
Мать ребёнка: Marianna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилло Агнешка
Мать ребёнка: Marianna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кейна Яков
Мать ребёнка: Marianna
Смерть
Неизвестно