Szleszyńska (Кейна) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSzleszyńska (Кейна) Юзефа

Szleszyńska (Кейна) Юзефа

Место рождения

Опса

Дата рождения

20.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1869

Отец: Kane Michael

Мать: не указана

Опса
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close