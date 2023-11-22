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(Кейна) Франтишка
(Кейна) Франтишка
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Kane Michael
Мать
(Belyuk) Marianna
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1853
Отец:
Kane Michael
Мать:
Marianna
Смерть
Неизвестно
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