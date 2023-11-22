(Кейна) Франтишка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кейна) Франтишка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1853

Отец: Kane Michael

Мать: Marianna

Смерть
Неизвестно
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