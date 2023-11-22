(Mikhailyak) Julia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Mikhailyak Martin
Мать: Balbina
Рождение ребёнка
23.02.1906
Отец ребёнка: Кейн Игнатий
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Francesca
Отец ребёнка: Кейн Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kane Viktor
Отец ребёнка: Кейн Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kane Joseph
Отец ребёнка: Кейн Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kane Konstantin
Отец ребёнка: Кейн Игнатий
Смерть
Неизвестно