(Mikhailyak) Julia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Mikhailyak) Julia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Mikhailyak Martin

Мать: Balbina

Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Кейн Роман Игнатьевич

Отец ребёнка: Кейн Игнатий

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Francesca

Отец ребёнка: Кейн Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kane Viktor

Отец ребёнка: Кейн Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kane Joseph

Отец ребёнка: Кейн Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kane Konstantin

Отец ребёнка: Кейн Игнатий

Смерть
Неизвестно
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