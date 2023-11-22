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Kane Joseph
Kane Joseph
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кейн Игнатий
1872 г.р.
Мать
(Mikhailyak) Julia
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кейн Игнатий
Мать:
Julia
Смерть
Неизвестно
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