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Кейн Роман Игнатьевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

23.02.1906

Дата смерти

04.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906

Отец: Кейн Игнатий

Мать: Julia

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
26.11.1928

Жена: Мария Логиновна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1931

Дочь: Розалия

Мать ребёнка: Мария Логиновна

Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
26.03.1937

Дочь: Семейкина Виталиса Романовна

Мать ребёнка: Мария Логиновна

Куйбышевская обл
Смерть
04.11.1937
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
не известно
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