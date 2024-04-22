Кейн Роман Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1906
Дата смерти04.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1906
Отец: Кейн Игнатий
Мать: Julia
Бракосочетание
26.11.1928
Жена: Мария Логиновна
Рождение ребёнка
06.09.1931
Дочь: Розалия
Мать ребёнка: Мария Логиновна
Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
26.03.1937
Дочь: Семейкина Виталиса Романовна
Мать ребёнка: Мария Логиновна
Куйбышевская обл
Смерть
04.11.1937
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
не известно