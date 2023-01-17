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Федот Агапов

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Место рождения

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Агап Степанов

Мать: Василиса Ермолаева

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Тимофей Федотов

Мать ребёнка: Марья (Дарья) Прокофьева

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Акинфей Федотов

Мать ребёнка: не указана

Вероятно, место рождения - д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Место жительства
С 1780
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья (Дарья) Прокофьева

Смерть
До 1811
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