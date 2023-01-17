Федот Агапов
Место рожденияд. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Агап Степанов
Мать: Василиса Ермолаева
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Тимофей Федотов
Мать ребёнка: Марья (Дарья) Прокофьева
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Акинфей Федотов
Мать ребёнка: не указана
Вероятно, место рождения - д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Место жительства
С 1780
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья (Дарья) Прокофьева
Смерть
До 1811