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Василиса Ермолаева

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Место рождения

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Федот Агапов

Отец ребёнка: Агап Степанов

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агап Степанов

Смерть
Около 1773
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
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