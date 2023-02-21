Василиса Ермолаева
Место рожденияд. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Федот Агапов
Отец ребёнка: Агап Степанов
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Степанов
Смерть
Около 1773
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.