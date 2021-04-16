Василиса Ермолаева
женский, родилась Около 1723, д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
умерла Около 1773, д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Супруги
Агап СтепановОколо 1717 г.р.
Дети
Федот АгаповОколо 1739 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Степанов
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Федот Агапов
Отец ребёнка: Агап Степанов
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Смерть
Около 1773
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.