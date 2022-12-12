Агап Степанов
Место рожденияд. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиОколо 1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Федот Агапов
Мать ребёнка: Василиса Ермолаева
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Место жительства
С 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ермолаева
Смерть
Около 1793