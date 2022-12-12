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Агап Степанов

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Место рождения

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Около 1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Федот Агапов

Мать ребёнка: Василиса Ермолаева

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Место жительства
С 1780
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ермолаева

Смерть
Около 1793
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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