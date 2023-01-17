Где упоминается данное место

Дело о выкупе крестьнского надела из имения помещиков Соковниных обществом крестьян с. Куликовки Куликовской вол. Епифанского у. 1884–1887 гг. // Гос. архив Тульской обла Показать все

Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 1. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 974.

Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 2. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 977.