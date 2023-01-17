Куликовка
Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьнского надела из имения помещиков Соковниных обществом крестьян с. Куликовки Куликовской вол. Епифанского у. 1884–1887 гг. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 1. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 974.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 2. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 977.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 3. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 982.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1774Куликовка, с. вл.при р. Доне.241451236274Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
445. Куликовка, село бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 81, жителей 581, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, часовня, богадел Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8280Куликовкасело53°38'с.ш.38°46'в.д.N-37-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70626414506с Куликовкасело