село Куликовка, село Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Куликовка

Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьнского надела из имения помещиков Соковниных обществом крестьян с. Куликовки Куликовской вол. Епифанского у. 1884–1887 гг. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 1. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 974.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 2. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 977.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств с. Куликовка Куликовской волости Епифанского у. Т. 3. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 982.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1774Куликовка, с. вл.при р. Доне.241451236274
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Куликовская волость
445. Куликовка, село бывшее владельческое, при реке Доне, дворов 81, жителей 581, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, часовня, богадел Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Кимовский район
8280Куликовкасело53°38'с.ш.38°46'в.д.N-37-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Кимовский муниципальный район, Епифанское сельское поселение
70626414506с Куликовкасело
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