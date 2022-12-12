Тимофей Федотов
Место рожденияд. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Федот Агапов
Мать: Марья (Дарья) Прокофьева
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Место жительства
С 1780
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Акулина Тимофеева
Мать ребёнка: Ефимия Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Осипова
Смерть
После 1816