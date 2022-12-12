Тимофей Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Федотов

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Место рождения

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1815 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Федот Агапов

Мать: Марья (Дарья) Прокофьева

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Место жительства
С 1780
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Акулина Тимофеева

Мать ребёнка: Ефимия Осипова

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Осипова

Смерть
После 1816
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