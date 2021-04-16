Марья (Дарья) Прокофьева
женский, родилась Около 1738, д Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
умерла Около 1783, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Федот АгаповОколо 1739 г.р.
Дети
Тимофей ФедотовОколо 1775 г.р.
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
д Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Агапов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Тимофей Федотов
Отец ребёнка: Федот Агапов
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Смерть
Около 1783
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область