Марья (Дарья) Прокофьева
Место рожденияд Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиОколо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
д Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Тимофей Федотов
Отец ребёнка: Федот Агапов
д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Агапов
Смерть
Около 1783
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область