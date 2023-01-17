Марья (Дарья) Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья (Дарья) Прокофьева

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Место рождения

д Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Около 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Тимофей Федотов

Отец ребёнка: Федот Агапов

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Агапов

Смерть
Около 1783
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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