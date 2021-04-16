Марья (Дарья) Прокофьева Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья (Дарья) Прокофьева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1738, д Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

умерла Около 1783, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Федот АгаповОколо 1739 г.р.
Дети
Тимофей ФедотовОколо 1775 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Агапов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Тимофей Федотов

Отец ребёнка: Федот Агапов

д. Дерницкий Шатц Веневского уезда Тульской губ.

Смерть
Около 1783
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

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