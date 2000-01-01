Чередова (Чередова) Аграфена Антропова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова (Чередова) Аграфена Антропова

Чередова (Чередова) Аграфена Антропова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Чередов Антроп Петров

Мать: Чередова Ксения Захарова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чередов Кондратей Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Чередов Семён Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Яков Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чередов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close