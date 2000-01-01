Чередова (Чередова) Аграфена Антропова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1768
Отец: Чередов Антроп Петров
Мать: Чередова Ксения Захарова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чередов Кондратей Иванович
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1808
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Чередов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно