Чередов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Семён Иванович

Чередов Семён Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Чередов Иван Яковлевич

Мать: Чередова Аграфена Антропова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чередов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Настасья Семёновна

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чередов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Евфим Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Лукерья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close