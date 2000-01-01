Чередов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Чередов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Настасья Семёновна
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Чередова Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно