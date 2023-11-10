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Чередов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Чередов Яков Иванович

Мать: Чередова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чередов Кондратей Иванович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Чередов Семён Иванович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Яков Иванович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чередов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Антропова

Смерть
1829
Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
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