Чередов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Чередов Яков Иванович
Мать: Чередова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чередов Кондратей Иванович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова
Рождение ребёнка
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1808
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Антропова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1829