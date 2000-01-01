Чередов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Настасья Дмитриевна
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чередов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1859