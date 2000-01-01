Чередов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Дмитрий Иванович

Чередов Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Чередов Иван Яковлевич

Мать: Чередова Аграфена Антропова

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Настасья Дмитриевна

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чередов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чередова Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Прасковья Гавриловна

Смерть
1859
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close