Чередова Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чередов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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