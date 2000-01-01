Чередова Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Настасья Дмитриевна
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чередов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно