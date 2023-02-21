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Чередов Антроп Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Чередов Пётр Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чередов Иван Антропов

Мать ребёнка: Чередова Ксения Захарова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чередов Василий Антропов

Мать ребёнка: Чередова Ксения Захарова

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Чередова Аграфена Антропова

Мать ребёнка: Чередова Ксения Захарова

Бракосочетание
17.05.1771 ст.

Жена: Чередова Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Гаврила Антропов

Мать ребёнка: Чередова Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мария Антропова

Мать ребёнка: Чередова Ефимия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ксения Захарова

Смерть
1809
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