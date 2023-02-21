Чередов Антроп Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Чередов Пётр Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Чередова Ксения Захарова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Чередова Ксения Захарова
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Чередова Аграфена Антропова
Мать ребёнка: Чередова Ксения Захарова
Бракосочетание
17.05.1771 ст.
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Чередова Ефимия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мария Антропова
Мать ребёнка: Чередова Ефимия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ксения Захарова
Смерть
1809