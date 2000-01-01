Чередова (Красноусова) Ефимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1771 ст.
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мария Антропова
Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров
Смерть
Неизвестно