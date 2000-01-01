Чередова (Красноусова) Ефимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Красноусова) Ефимия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1771 ст.

Муж: Чередов Антроп Петров

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Гаврила Антропов

Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мария Антропова

Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров

Смерть
Неизвестно
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