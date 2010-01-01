Чередов Гаврила Антропов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Чередов Антроп Петров
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Матрёна Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Катерина Гаврилова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ульяна Петровна
Смерть
1848