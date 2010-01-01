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Чередов Гаврила Антропов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Чередов Антроп Петров

Мать: Чередова Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Матрёна Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чередов Пётр Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Катерина Гаврилова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Егор Гаврилов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ульяна Петровна

Смерть
1848
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