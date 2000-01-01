Чередова Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Катерина Гаврилова
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно