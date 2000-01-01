Чередова Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ульяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Катерина Гаврилова

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Егор Гаврилов

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Чередов Гаврила Антропов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Гаврила Антропов

Смерть
Неизвестно
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