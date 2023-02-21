Чередов Пётр Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Пётр Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Чередов Гаврила Антропов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Павел Петрович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чередов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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