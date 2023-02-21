Чередов Пётр Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Чередов Гаврила Антропов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно