Чередова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Чередов Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Чередов Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Чередов Пётр Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Чередов Пётр Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно