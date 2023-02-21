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Чередов Иван Антропов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Чередов Антроп Петров

Мать: Чередова Ксения Захарова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чередов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чередов Александр Иванов

Мать ребёнка: Чередова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Максим Иванов

Мать ребёнка: Чередова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мавра Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Дарья

Смерть
1832
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