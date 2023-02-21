Чередов Иван Антропов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Чередов Антроп Петров
Мать: Чередова Ксения Захарова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Чередова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Чередова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Дарья
Смерть
1832