Чередова Мавра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Мавра Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чередов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Антропов

Смерть
Неизвестно
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