Чередова Мавра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно