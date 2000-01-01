Чередов Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти08.12.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Чередов Иван Антропов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Маремьяна Михайлова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Матрёна Михайлова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1833 ст.