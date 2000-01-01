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Чередов Михаил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

08.12.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Чередов Иван Антропов

Мать: Чередова Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Маремьяна Михайлова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Матрёна Михайлова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чередов Яков Михайлов

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Афанасьевна

Смерть
08.12.1833 ст.
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