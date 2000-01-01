Чередова Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Маремьяна Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Матрёна Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно