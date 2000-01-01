Чередова Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Евдокия Афанасьевна

Чередова Евдокия Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Маремьяна Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Матрёна Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чередов Яков Михайлов

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close