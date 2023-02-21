Чередова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чередов Александр Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Максим Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Антропов

Смерть
Неизвестно
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