Чередова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Чередов Иван Антропов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно