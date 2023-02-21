Чередова Ксения Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиДо 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Чередова Аграфена Антропова
Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1771