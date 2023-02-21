Чередова Ксения Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ксения Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

До 1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Чередов Иван Антропов

Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чередов Василий Антропов

Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Чередова Аграфена Антропова

Отец ребёнка: Чередов Антроп Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Антроп Петров

Смерть
До 1771
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