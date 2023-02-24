Иванов Егор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1803
Отец: Иван Иванов
Мать: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иванов Резервный Казак В 1854 Афанасий Егоров
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иванов Щучинск Семен Егоров
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Егорова
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иванов Щучинск Илья Егоров
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно