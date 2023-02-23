(из Телятникова) Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1803
Сын: Иванов Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно