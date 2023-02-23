(из Телятникова) Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Телятникова) Анна Егорова

(из Телятникова) Анна Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
23.04.1803

Сын: Иванов Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иванов Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close