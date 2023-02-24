Иванов Лукьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иван Иванов
Мать: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Лукьянова
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Лукьянова
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно