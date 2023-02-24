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Иванов Лукьян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван Иванов

Мать: Анна Егорова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иванов Кр 21.11.1854 Резервн. Казак Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иванов Степан Лукьянов

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Лукьянова

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Лукьянова

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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