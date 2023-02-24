Иванов Щучинск Михаил Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Щучинск Михаил Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Иванов Лукьян Иванович

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1858

Сын: Иванов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
30.08.1881

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ? Иванов

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Смерть
01.04.1915
Казахстан, г. Щучинск
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