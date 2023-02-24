Иванов Щучинск Михаил Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти01.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Иванов Лукьян Иванович
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1858
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
30.08.1881
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ? Иванов
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Смерть
01.04.1915
Казахстан, г. Щучинск