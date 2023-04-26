Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти10.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1858
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
30.08.1881
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ? Иванов
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович
Смерть
10.01.1903