Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

10.01.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1858

Сын: Иванов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
30.08.1881

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ? Иванов

Отец ребёнка: Иванов Щучинск Михаил Лукьянович

Смерть
10.01.1903
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