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Иванов Степан Лукьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иванов Лукьян Иванович

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Иванов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1845

Сын: Иванов Щучинск Николай Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Николаевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Иванов Щучинск Свилой Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Николаевна

в дороге
Рождение ребёнка
01.11.1858

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Авдотья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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