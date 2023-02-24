Иванов Степан Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иванов Лукьян Иванович
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1843
Сын: Иванов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1845
Сын: Иванов Щучинск Николай Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иванов Щучинск Свилой Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Николаевна
в дороге
Рождение ребёнка
01.11.1858
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Авдотья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Кузьминична
Смерть
Неизвестно