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Николай Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

14.12.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Иван Иванов

Мать: Анна Егорова

Бракосочетание
С 22.05.1806 по 15.07.1806

Жена: Софья Гавриловна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Софья Гавриловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев

Мать ребёнка: Софья Гавриловна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Герасим Николаев

Мать ребёнка: Софья Гавриловна

Смерть
14.12.1847
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