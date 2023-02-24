Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти14.12.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Иван Иванов
Мать: Анна Егорова
Бракосочетание
С 22.05.1806 по 15.07.1806
Жена: Софья Гавриловна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Софья Гавриловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев
Мать ребёнка: Софья Гавриловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Герасим Николаев
Мать ребёнка: Софья Гавриловна
Смерть
14.12.1847