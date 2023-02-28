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Софья Гавриловна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

29.01.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
С 22.05.1806 по 15.07.1806

Муж: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Прасковья Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Герасим Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Смерть
29.01.1845
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