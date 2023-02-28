Софья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти29.01.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 22.05.1806 по 15.07.1806
Муж: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кр. 5.02.1847г. Илья Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Герасим Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Смерть
29.01.1845