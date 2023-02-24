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Прасковья Николаева
Прасковья Николаева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
07.09.1832
Пол
Женский
Отец
Николай Иванов
1791 г.р.
Мать
Софья Гавриловна
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Николай Иванов
Мать:
Софья Гавриловна
Смерть
07.09.1832
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